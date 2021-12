Campanha de Vacinação contra gripe é prorrogada na Bahia

A 17ª Campanha de Vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 5 de junho na maioria das cidades da Bahia, informa a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). Apenas em Salvador a campanha vai até o dia 30 de maio, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O prazo teve que ser estendido porque a meta de imunizar 80% da população alvo não foi alcançada. A Sesab diz que a chuva foi um grande empecilho para que as pessoas não comparecessem nos postos.

A Sesab ainda orienta que todos os municípios intensifiquem as ações estratégicas para alcançar a meta que foi estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Devem ser vacinadas crianças de seis meses a 5 anos, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), povos indígenas e idosos a partir de 60 anos, grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Na Bahia, a população a ser vacinada é de 3,3 milhões. Na quinta-feira, 21, o total de imunizados é 1.096.675 pessoas, dando um percentual de cobertura de 37,23%.

A doença

A influenza (gripe) é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, altamente contagiosa, cuja ocorrência se observa com maior intensidade no final do outono e durante o inverno. A principal forma de prevenção é a vacinação.

A campanha é feita desde 1999, entre os meses de abril e maio.

