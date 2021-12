Campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 31

A campanha de vacinação contra a gripe (influenza) se encerra no próximo dia 31 de maio. Até lá, a população deve se dirigir a alguma unidade de saúde para receber a dose para imunização. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), mais de 1,6 milhão de pessoas já foram vacinadas, em sua maioria idosos - pouco mais de 1 milhão.

A influenza é uma infecção que afeta o sistema respiratório, de fácil transmissão e disseminada facilmente em epidemias sazonais. A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias, quando uma pessoa contaminada fala, tosse ou espirra. Ou pelas mãos, após o contato com superfícies recém-contaminadas por secreções e levar a mão direto à boca, aos olhos e ao nariz.

De acordo com a coordenadora de imunizações da Sesab, Fátima Guirra, os resultados das doses aplicadas mostram um índice inferior a 80%, que é o desejado para atender o objetivo da campanha de vacinação. A meta é reduzir a mortalidade, as complicações e as internações decorrentes das infecções pelo vírus da influenza.

adblock ativo