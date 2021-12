Campanha de Natal incentiva doações para o GACC

Será lançada nesta sexta-feira, 22, a campanha 'Nesse Natal doe Esperança', com a proposta de arrecadar recursos para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC).

A iniciativa é do Grupo Business Bahia, cujo objetivo principal é o fomento de negócios e o desenvolvimento de relações humanas entre empresários.

De acordo com Carlos Falcão, fundador do Business Bahia, a campanha vai conscientizar o empresariado baiano sobre a importância de apoiar o GACC. Ele destaca que o grupo "desenvolve um trabalho maravilhoso, não somente agora no Natal, mas durante todo o ano”

.

