Campanha de Natal da CDL deve movimentar R$ 450 milhões em 21 dias

A quinta edição da campanha “Salvador, Natal de Luz e Prêmios” será realizada a partir desta terça-feira, 10, e irá até o dia 30 de dezembro. A campanha da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) é voltada para vendas no comércio de rua em Salvador e Região Metropolitana.

A estimativa é que a ação movimente em vendas R$ 450 milhões nos 21 dias em aproximadamente 3,5 mil pontos de venda. O consumidor irá concorrer a prêmios a partir de R$ 50 em compras, nas lojas participantes da campanha, com qualquer meio de pagamento.

Cada R$ 50 dá direito a um cupom para concorrer à premiação. Em transações que utilizem as maquininhas da Rede ou Pop Credicard, o consumidor ganha dois cupons a cada compra. Além disso, a transação que utilizar maquininha da Rede ou Pop Credicard com cartões Mastercard triplicam as chances de ganho, com o triplo de cupons para os mesmos R$ 50.

Os prêmios desta edição serão Toyota Etios zero quilômetro, uma motocicleta modelo Honda Bros, cinco smartphones e cinco vales-compra no valor de R$ 1.000 cada um.

As equipes de venda, lojistas e vendedores também concorrem a prêmios. O lojista concorre a uma viagem, com acompanhante, por três noites e quatro dias para Gramado (RS). Já o vendedor poderá ganhar um vale-compra de R$ 1.000; serão 12 contemplados com um vale-compra nesse valor.

O cadastro é feito através de um aplicativo próprio. A CDL também vai disponibilizar um local físico, para fazer o cadastro e a troca de notas por cupons, na Estação de Metrô da Lapa.

O sorteio será realizado no dia 6 de janeiro, segunda-feira, às 11h, na sede da CDL Salvador, na Rua Carlos Gomes, nº 1063, Aflitos. A apuração é aberta ao público e transmitida ao vivo pela internet na página oficial da instituição.

