Campanha de combate a incêndios florestais na Bahia é lançada

Promover a conscientização de comunidades sobre os riscos de incêndios em áreas florestais e de mata nativa. Esse é o objetivo da 4ª edição da campanha Amigos da Floresta, promovida pela Bracell, que será lançada nesta segunda-feira, 5, no litoral norte e no agreste baiano.

A iniciativa orienta sobre os riscos à saúde e ao meio ambiente representados pelas queimadas sem planejamento ou criminosas, que podem ocasionar acidentes de grande proporção. A ideia é evitar casos semelhantes aos que vêm ocorrendo nas regiões amazônica e pantaneira, e também na Bahia, que sofrem com incêndios sem controle.

Nas três edições anteriores, a campanha alcançou 53 comunidades em 26 municípios baianos, incluindo Alagoinhas, Camaçari, Esplanada, Conde, Entre Rios, Itanagra e Inhambupe. A ação visa, especialmente, a sensibilização de comunidades vizinhas às áreas florestais, produtores rurais, representantes de associações e operadores das prestadoras de serviço de silvicultura.

Outra medida adotada pela campanha foi ensinar aos moradores e produtores rurais sobre o correto descarte do lixo, eliminando futuros estopins de fogo, e sobre as penalidades para quem provoca incêndio criminoso.

Além do trabalho de orientação, a campanha Amigos da Floresta atua ainda no combate aos incêndios nas regiões de influência da empresa. Os brigadistas estão presentes em seis setores diferentes, definidos com base na localização geográfica dos municípios.

Cada equipe conta com três profissionais e um veículo 4X4 equipado com rádio de comunicação, tanque com 500 litros de água e motor de alta vazão, além de um soprador de folha e mochilas costais de combate incêndio com ferramentas cortantes e de raspagem, como enxadas, ancinhos, facão, foice, machado, pá e abafador.

O monitoramento florestal também é reforçado por meio de 13 torres equipadas com rádio de comunicação. Em cada campanário, um operador monitora a floresta para detecção de incêndio e acionamento das equipes em solo.

