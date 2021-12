Campanha da Fraternidade busca formas de superar a violência

Apresentando o tema “Fraternidade e Superação da Violência” e o lema “'Vós sois todos irmãos”, a Arquidiocese de Salvador realizou, na tarde desta quarta-feira, 14, o lançamento da Campanha da Fraternidade 2018.

Em uma reunião no Centro de Pastoral de Salvador, no bairro do Garcia, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, apresentou como será desenvolvida a campanha este ano. O objetivo é promover a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, por meio de atitudes concretas.

De acordo com o arcebispo de Salvador, dom Murilo Krieger, uma das ações é buscar enfrentar os desafios impostos pela violência com parcerias e diálogos com a sociedade. “Juntos podemos enfrentar e trabalhar por uma cultura de paz”.

Outras iniciativas serão estabelecidas na campanha, como valorização da família e de escola como espaços de convivência fraterna. “Toda sugestão será ouvida. Lançamos a campanha para despertar uma nova consciência na sociedade”, disse dom Murilo Krieger.

Segundo a coordenadora da articulação da ação social arquidiocesana, Hildete Emanuele, a campanha será desenvolvida por meio dos multiplicadores das pastorais presentes nos bairros de Salvador. “Realizamos uma formação com 500 pessoas das paróquias, que irão abordar uma temática com toda a sociedade”, disse.

Metodologia

Como em anos anteriores, a campanha será dividida em métodos como: ‘Ver’ , ‘Julgar’ e ‘Agir’. No método ‘Ver’, será realizada uma análise sobre as atitudes de violência no país.

O método ‘Julgar’ apresenta fundamentações bíblicas e no ‘Agir’ são indicadas ações para a superação da violência.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

