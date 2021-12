Campanha da Deam recebe doações para vítimas de violência

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Periperi lançou, nesta quarta-feira, 20, a campanha 'Maria Bonita no Natal', com o objetivo de recolher doações para mulheres carentes e vítimas de violência de gênero atendidas pela unidade.

Durante novembro e dezembro, a unidade receberá bolsas usadas abastecidas com batom, absorvente, cremes para pele, cabelo e dental, pente e outros acessórios utilizados no cuidado pessoal. Estas doações serão disponibilizadas na sede da Deam, em Periperi, para todas as pessoas necessitadas. “As mulheres atendidas aqui podem receber e também doar”, contou a titular da unidade, delegada Simone Moutinho.

“Nosso desejo é trabalhar para aumentar a autoestima e mostrar que elas podem contar com a Deam. É importante que elas se sintam bonitas, amadas, valorizadas e estimuladas a buscarem a unidade sempre que for necessário”, enfatizou a delegada.

Quem quiser contribuir com a iniciativa pode levar as doações para a sede da Deam, na rua Dr. Almeida, bairro de Periperi ou entrar em contato através número (71) 3117-8203.

