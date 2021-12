Campanha contra polio promove vacinação gratuita em Feira

A campanha contra a poliomielite em Feira de Santana promove vacinação gratuita entre os dias 8 e 28 de novembro para os moradores do município. Serão ministradas as vacinas da poliomelite e a tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) em crianças com idade entre 6 meses e 4 anos.

Além das vacinas para crianças, também será disponibilizada a DPT acelular para profissionais de saúde que trabalham em UTI neonatal ou em berçário de hospital, além de grávidas. As mulheres na 27ª semana de gestação em diante devem levar o cartão de gestante.

A vacinação acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, no Shopping Boulevard, nos supermercados GBarbosa (rua Marechal Deodoro e rodoviária) e na Secretaria de Saúde, onde haverá um posto de vacinação.

