Campanha contra o câncer de mama é iniciada na Bahia

Dedicado à luta mundial contra o câncer de mama, o Outubro Rosa começa neste sábado, 1º, com campanhas de mobilização para a detecção prematura. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que, só na Bahia, 2.760 mulheres devem ser afetadas pela doença este ano.

"O câncer de mama é uma doença silenciosa, o que o torna extremamente perigosa. Não existe uma forma de impedir esse tipo de doença, porém, quando detectado em fase inicial, a chance de cura é maior que 90%", explica a médica mastologista Ohana Ventura.

As secretarias estaduais da Saúde (Sesab) e de Políticas para as Mulheres (SPM) lançam, a partir da próxima quarta-feira, uma programação para alertar e mobilizar mulheres para os cuidados de prevenção. Para isso, exames de mamografia serão feitos no interior e na capital.

Unidades móveis de rastreamento serão distribuídas para atender pacientes da faixa etária entre 50 e 69 anos. Durante todo o mês, a entrega dos exames será feita no local onde foram realizados. Nos casos em que a paciente necessite de exames complementares, estes serão feitos em uma unidade da Clínica Delfin, mesmo local para onde serão enviados os resultados que não forem retirados durante o período estabelecido.

No site da Sesab (https:// www.saude.ba.gov.br/), é possível encontrar todas as cidades e datas de atendimento dos consultórios itinerantes. Dúvidas sobre a campanha podem ser respondidas pel a Central de Informações da secretaria, pelo telefone 3115-4199.

A diretora da Gestão de Cuidado da Sesab, Liliane Mascarenhas, explica que, além dos exames, serão realizadas também atividades, como palestras, rodas de conversa e distribuição de informativos, para sensibilizar as mulheres.

"Questões de cuidados, prevenção e tratamento são fundamentais. Mas é importante também advertir às mulheres que não é só fazer a mamografia. Elas precisam saber que existem espaços disponíveis para que elas tenham apoio médico", pontua a diretora.

Ações

Além da Sesab e SPM, instituições também estão na mobilização para o combate do câncer de mama. O Centro Estadual de Oncologia (Cican) oferecerá 30 mamografias por dia, durante todo o mês de outubro. A faixa etária também corrsponde mulheres entre 50 a 69 anos.

O agendamento do exame é presencial e as interessadas devem comparecer à unidade, que fica na avenida Vasco da Gama. Os documentos necessários são carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.

Em parceria com o Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer (Naspec), a Delfin vai disponibilizar 50 mamografias gratuitas para mulheres que são assistidas pela ONG. A empresa de cosméticos Avon realiza no mês de outubro a campanha Avon Contra o Câncer de mama, com mobilizações em todo o país. A empresa, que é conhecida também pelo seu cunho social, realiza há quatro anos ações de mobilização pelo Brasil, com o programa Giro pela Vida.

Outras empresas, como a rede de supermercados Walmart Brasil também devem participará do Outubro Rosa, com a promoção de campanhas com foco na prevenção do câncer de mama. Em São Paulo, a ONG Cabelegria inaugurará o primeiro banco móvel de perucas do mundo no dia 8, durante a 2ª Pedalada Rosa, organizada pelo instituto Quimioterapia e Beleza.

