Campanha contra gripe começa nesta terça

Começa nesta terça-feira, 22, e segue até 9 de maio a campanha nacional de vacinação contra a gripe. O público-alvo é de 49,6 milhões de crianças de 6 meses a menores de 5 anos, além de pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, mulheres que tiveram bebê até 45 dias, trabalhadores de saúde, povos indígenas, funcionários do sistema prisional e presos. Pessoas com doenças crônicas não-transmissíveis também devem se vacinar. O medicamento vai imunizar contra três subto´ps do vírus da gripe: A/H1N1; A/H3N2 e influenza B.

adblock ativo