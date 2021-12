Campanha arrecada agasalhos

A rede de drogarias São Paulo realiza, até o dia 15 de julho, a 11ª edição da Campanha do Agasalho.

Este ano, a iniciativa tem como tema "Dê Calor Humano de Presente" e acontece em todas as 479 lojas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também na Bahia.

As pessoas podem depositar doações nos postos de coleta nas lojas da rede. São aceitas peças como agasalhos, calças, sapatos, meias, cachecóis, cobertores, desde que estejam em bom estado. No ano passado, a Campanha do Agasalho arrecadou cerca de sete mil sacos de 100 litros, contendo doações.

adblock ativo