Caminhonete roubada há sete anos é recuperada no oeste baiano

Uma caminhonete com ocorrência de roubo registrada há sete anos foi recuperada na manhã desta quinta-feira, 28, na zona rual de Riachão das Neves (a 920 km de Salvador), região oeste da Bahia.

Ação foi realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que visualizaram um veículo suspeito estacionado em uma residência e adentraram o imóvel, após autorização do proprietário, de 27 anos.

Segundo a PRF, o veículo com placas do Paraná havia sido roubado em dezembro de 2012, em Salvador. O dono do automóvel alegou que havia recebido o veículo há cinco anos de seu patrão para executar serviços profissionais.

O veículo e o proprietário foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil da região e responderá pelo crime de receptação culposa.

