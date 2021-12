Caminhonete roubada e caminhão adulterado são recuperados na Bahia

Dois veículos foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na sexta-feira, 18, durante uma fiscalização na BR-407, trecho do município de Senhor do Bonfim (distante a 400 km de Salvador). Segundo a PRF, um dos automóveis possuía registro de roubo, e o outro apresentou alterações nos elementos de identificação.

A primeira ocorrência foi registrada na manhã de sexta-feira, por volta das 10h20. O condutor teria desobedecido a ordem de parada, fugindo em alta velocidade pela rodovia. A placa do carro foi consultada no sistema de dados e os policiais verificaram que havia registro de roubo, cadastrado no sistema SINAL da PRF.

Com o auxílio da Polícia Militar, os agentes federais iniciaram buscas pela região, na tentativa de interceptar a caminhonete. Quilômetros depois ela foi encontrada abandonada e, assim, os policiais confirmaram que o veículo possuía restrição de roubo, com ocorrência registrada há dois dias atrás, na capital baiana.

Por volta das 22h, os policiais rodoviários federais abordaram um caminhão conduzido por um homem de 26 anos. Foram solicitados os documentos do veículo, do condutor e da carga e, ao verificar os dados, foram constatadas divergências entre cadastro e documentação apresentada pelo motorista.

Após uma averiguação mais detalhada, foram encontradas adulterações nos elementos de identificação e restrição judicial de circulação e transferência.

Os dois veículos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da região.

