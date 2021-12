Caminhonete invade contramão e colide com carreta na BA-262

Uma caminhonete modelo Ranger ficou destruída após colidir com uma carreta na BA-262, rodovia estadual que liga as regiões sul e centro-sul da Bahia, na madrugada deste sábado, 6. O acidente não deixou feridos.

De acordo com informações do site Achei Sudoeste, o veículo teria invadido a contramão e acabou se chocando com a lateral da carreta, que trabalha na manutenção de rodovias da região sudoeste da Bahia.

