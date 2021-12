Caminhonete furtada em Minas Gerais é recuperada na Bahia

Um veículo que havia sido furtado em Minas Gerais, em 2016, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira, 9, em Mascote, a 425 km de Salvador.

A caminhonete estava estacionada em via pública, no distrito de São João do Paraíso, e levantou a suspeita dos policiais. Durante a fiscalização, foram encontradas indícios de adulterações no veículo e placas trocadas.

O condutor do automóvel informou que havia alugado o carro para uso profissional e disse não ter conhecimento das irregularidades apresentadas. Os agentes localizaram o responsável pela locação da caminhonete, um homem, de 47 anos, que informou que o carro estava em sua posse após ele ter feito uma troca de automóveis, além de ter pago R$ 12 mil.

Os documentos da caminhote apresentaram indícios de falsificação. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Itabuna.

