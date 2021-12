Um deslize de um motorista resultou em prejuízo. Isso porque sua caminhonete foi engolida pelo mar na praia de Japara Mirim, no município de Prado, no litoral do Extremo Sul da Bahia.

Segundo o site Prado Notícias, a suspeita é que o proprietário do veículo tivesse estacionado em um local irregular, muito próximo da água. Quando a maré subiu, acabou levando o carro. O fato aconteceu na tarde desta quinta-feira, 28.

Da Redação

Caminhonete é engolida pelo mar na Bahia

