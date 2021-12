Caminhoneiros voltam a protestar contra alta do diesel na Bahia

Os caminhoneiros voltaram se manifestar nesta terça-feira, 22, nas rodovias que cortam a Bahia. O protesto faz parte de uma mobilização nacional contra os sucessivos aumentos no preço do diesel.

Nesta manhã, a categoria realiza um ato na BR-101, na altura do município de Alagoinhas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles ocupam uma via lateral da rodovia, não atrapalhando o fluxo na estrada.

Ainda no início desta manhã, outro grupo de caminhoneiros fechou a BA-535, conhecida como Via Parafuso. Eles bloquearam os dois sentidos da rodovia com os veículos. Contudo, liberaram uma faixa de cada lado, liberando parcialmente o trânsito na região. A situação causa congestionamento de 1 km nos dois sentidos.

Nesta segunda, a categoria fez atos em diversas regiões da Bahia, incluindo Feira de Santana, Jequié, Vitória da Conquista, Itatim e Poções. A situação causou congestionamento na BR-324, BR-116 e BR-101.

Por conta das manifestações, o presidente Michel Temer se reuniu com ministros no primeiro dia das manifestações para discutir o aumento dos combustíveis. De acordo com o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, o presidente "gostaria de ver isso resolvido da forma mais palatável". Nesta terça, o governo fará uma reunião técnica com a Petrobras para tratar da alta no preço.

Caminhões bloqueiam a passagem na BA-535

adblock ativo