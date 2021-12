Caminhoneiros voltam a bloquear rodovias do CIA e da Via Parafuso

Caminhoneiros voltaram a bloquear, na tarde desta segunda-feira, 21, os dois sentidos da BA-526 (CIA-Aeroporto) e da BA-535 (Via Parafuso). Devido às manifestações, foi gerado um congestionamento de 4 km nas rodovias.

Na via parafuso, sentido Salvador o bloqueio foi realizado nas proximidades da via Cascalheira. Já em direção a Camaçari, apenas uma faixa da rodovia estava liberada para o tráfego de carros de passeio. Segundo a Concessionária Bahia Norte, os manifestantes pretendiam bloquear totalmente a região.

Alguns trechos federais dos municípios de Ipiaú, Poções, Itabuna, Senhor do Bonfim, Capim Grosso, Luis Eduardo Magalhães, Vitória da Conquista, Riachão do Jacuípe, Jequié, Nova Viçosa e Teofilândia, também continuavam afetados pela manifestação.

A manifestação também acontece nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão,Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Acre, Distrito Federal e Rondônia,.

Protestos

As manifestações, que fazem parte de um movimento nacional contra o aumento do preço do diesel, foram iniciadas na madrugada desta segunda em várias rodovias do Brasil.

Os caminhoneiros pedem redução no valor do combustível, que, só na semana passada, o preço do óleo teve aumento durante cinco dias seguidos. Já nesta segunda, foi anunciada mais uma alta nas refinarias de 0,97%.

Mapa divulgado pela Polícia Rodoviária Federal mostra os trechos interditados na Bahia (Foto: Divulgação)

