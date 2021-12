Caminhoneiros param veículos em protesto na BR-242 e BR-020

Caminhoneiros que integram manifestação nacional da categoria estão reunidos no km 874 da BR-242, em Luís Eduardo Magalhães, na saída para Tocantins, e no km 211 da BR-020, na saída para Brasília, na tarde desta sexta-feira, 27.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a manifestação ocorre de forma pacífica, já que os caminhoneiros pararam seus veículos no acostamento, não atrapalhando o fluxo de veículos na região.

Ainda de acordo com a PRF, policiais estão no local para controlar a situação e evitar que os manifestantes forcem outros caminhoneiros a aderirem ao movimento.

Manifestação

Desde a última segunda-feira, 23, a categoria protesta pela redução do preço do combustível e a valorização do frete.

Segundo balanço divulgado pela PRF, além da Bahia, mais oito estados aderiram à manifestação, são eles: São Paulo, no viaduto de acesso ao porto de Santos, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais.

adblock ativo