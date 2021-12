Caminhoneiros mantêm mobilização nas rodovias da Bahia

Os caminhoneiros mantêm a mobilização nas estradas na manhã desta segunda-feira, 28, um dia após o presidente Michel Temer anunciar um pacote de medidas atendendo pontos de reivindicações dos manifestantes. Uma das solicitações é a redução de R$ 0,46 no preço do litro do diesel.

Apesar da promessa do governo, os caminhoneiros não deixaram as rodovias. Na Bahia, há manifestações em pelo menos 15 pontos. A estrada mais afetada é a BR-116, que tem atos nos km 835, 817, 015 e 814, em Vitória da Conquista; nos km 779 e 759, em Poções; no km 709, em Manoel Vitorino; no km 672, em Jequié; no km 539, em Milagres; no km 521 e 517, em Itatim; e no km 459, em Santo Estevão.

Também há movimento na BR-324, no km 542, na altura de Amélia Rodrigues. Já nas rodovias estaduais, os protestos acontecem na BA-526, no km 13, e na BA-535, km 10, sentido Camaçari.

Os caminhoneiros não interditam essas rodovias. A categoria permanece nos acostamentos ou em áreas de postos de combustível. Com isso, a passagem de veículos de passeio e ônibus é liberada. Apenas caminhões e carretas são parados pelos manifestantes.

Esse já é oitavo dia de mobilização dos caminhoneiros. O movimento causou o desabastecimento de todo país, afetando diversos setores, como de postos de combustível e supermercados.

adblock ativo