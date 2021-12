Caminhoneiros mantêm bloqueios parciais em rodovias do estado

O movimento nacional de caminhoneiros contra o aumento do preço do diesel, que chegou ao sexto dia consecutivo, deixou alguns pontos de retenção nas rodovias federais da Bahia neste sábado, 26. A mobilização prossegue após o anúncio do governo de que as forças de segurança federais seriam acionadas para liberar as estradas, assim como Forças Armadas utilizadas para garantir o abastecimento da população.

No km 613 da BR-324, região de Salvador, os caminhoneiros bloquearam a faixa da direita da via. Juntamente aos motoristas de vans escolares, eles também realizaram um protesto, fechando totalmente os dois sentidos da rodovia por alguns momentos e liberando em seguida. Também há interdição parcial no km 541 da BR-324, na região de Amélia Rodrigues, em ambos os sentidos. Não há retenções no trânsito da região.

Segundo boletim da concessionária ViaBahia, divulgado por volta de 11h40, houve registro de protesto na BR-116 Sul, com restrição de passagem para veículos de carga, nos seguintes municípios: Santo Estevão, Itatim, Milagres, Jequié, Poções, Manoel Vitorino e Vitória da Conquista. Entretanto, o tráfego fluia normalmente para os demais veículos, visto que os caminhoneiros ocupam apenas a faixa da direita.

Manifestantes ocuparam faixa da direita nas rodovias, bloqueando apenas a passagem de veículos de carga (Foto: Divulgação | Bahia Norte)

Rodovias estaduais

As rodovias estaduais da Bahia apresentou fluxo tranquilo de veículos neste sábado. De acordo com a Concessionária Bahia Norte, não houve registro de manifestações de caminhoneiros e o trânsito seguia sem retenções nas BAs 526, 093, 524, 512 e 521. Somente na BA-535 (Via Parafuso), houve bloqueio para caminhões e carretas no KM 10, em ambos os sentidos.

A BA-099 (Estrada do Coco) também seguia com fluidez nas proximidades do pedágio, nos dois sentidos, segundo informações da Concessionária Litoral Norte (CLN).

Mais cedo, por volta de 8h, um grupo de motoristas de vans escolares realizou um protesto na região, bloqueando as faixas da direita. Entretanto, os manifestantes não ocupam mais a localidade.

