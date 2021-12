Caminhoneiros mantêm bloqueio na Via Parafuso nesta quarta

Os caminhoneiros continuam mobilizados na BA-535, conhecida como Via Parafuso, na manhã desta quarta-feira, 30, no décimo dia de greve da categoria. Os veículos estão no acostamento nos dois sentidos da estrada, na altura do km 10, próximo ao Atacadão.

De acordo com a concessionária Bahia Norte, eles liberam apenas a passagem de ônibus e carros de passeio. Não há outros pontos de bloqueios nas rodovias administradas pela empresa.

Segundo policiais do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Simões Filho, o fluxo na BR-324 está livre e sem mobilização dos caminhoneiros. Não há informações de bloqueios em outras rodovias federais.

Nesta madrugada, policiais militares liberaram um trecho da BR-116, na altura da cidade de Teofilândia. A ação faz parte da operação integrada da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e Policia Rodoviária Federal (PRF), iniciada nesta terça para desbloquear as estradas baianas ocupadas pelos caminhoneiros.

