Caminhoneiros liberam rodovias federais após ordem judicial

Foram liberados os trechos interditados por caminhonheiros nos quilômetros 874 e 887 da BR-242, no município de Luís Eduardo Magalhães, e da BR-020, km 211, na saída de Brasília, no final da manhã desta quarta-feira, 25. Apesar da liberação, a manifestação continua.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a liberação ocorreu de forma pacífica em cumprimento à Ordem Judicial imposta pela Justiça Federal de Barreiras, a 863 km de Salvador, após uma articulação do núcleo jurídico da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trânsito seguiu livremente após a liberação.

Ainda de acordo com a PRF, os veículos que continuarem no movimento permanecerão em área fora da pista.

Em Salvador, os caminhoneiros continuam interditando parcialmente a Via Expressa, sentido Porto de Salvador, o que causa reflexos no trânsito da região. O protesto teve início nesta terça, 24, quando cerca de 50 caminhões participaram da mobilização.

Manifestação

Desde a última segunda-feira, 23, a categoria protesta pela redução do preço do combustível e a valorização do frete.

Segundo balanço divulgado pela PRF, além da Bahia, mais oito estados aderiram à manifestação, são eles: São Paulo, no viaduto de acesso ao porto de Santos, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais.

adblock ativo