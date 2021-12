Caminhoneiros iniciam carreata na BR-324

Os caminhoneiros realizam uma manifestação na tarde desta terça-feira, 10, na BR-324, em Salvador. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes começaram a sair do km-619, onde estavam concentrados, às 14h30. Por Volta das 16h, a PRF informou que a carreata passava pelo CIA e seguia em direção a via expressa.

Ainda segundo a polícia, os caminhoneiros ocupam apenas uma faixa da BR-324, deixando o trânsito na via mais lento que o normal, mas sem congestionamento.

A PRF informou que equipes do órgão e da Polícia Militar acompanham a carreata.

Manifestações

O ato em Salvador faz parte de uma mobilização nacional que atinge 15 estados. O Comando Nacional pede a renúncia da presidente Dilma Rousseff (PT), além de protestar contra a alta de impostos e reivindicar o aumento no valor do frete.

Nesta segunda, 9, os caminhoneiros fecharam a BR-407, em Capim Grosso, no norte da Bahia, por 11 horas. A categoria também protestou na BR-242.

