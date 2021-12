Caminhoneiros fazem manifestação e fecham a BR-407

Um grupo de caminhoneiros interditou a BR-407, na altura do Km 230, no município de Capim Grosso (a 280 quilômetros de Salvador), na manhã desta segunda-feira, 9.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes fecharam a via das 6h20 até as 11h, com faixas, cartazes e também com pneus queimados. O protesto fez parte de uma mobilização nacional dos caminhoneiros.

Ainda segundo a PRF, o trânsito ficou complicado para os motoristas que saíam de Senhor do Bonfim em direção à cidade de Capim Grosso.

Uma viatura do órgão acompanhou o protesto até a liberação da pista.

