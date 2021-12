Caminhoneiros bloqueiam BRs em quatros pontos na Bahia

Os caminhoneiros permanecem bloqueando duas rodovias federais que cortam a Bahia nesta quarta-feira, 3. O protesto, iniciado na última segunda, 1º, acontece na BR-116, no km 900, em Cândido Sales, e no km 836, em Vitória da Conquista. Já na BR-242, ocorre no km 805, em Barreiras e, no km 880, em Luís Eduardo Magalhães.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que monitora os protestos, o trânsito está congestionado nessas rodovias. Os manifestantes liberaram a passagem de carros de passeio e de ônibus.

A previsão do movimento nacional que organizou os atos pelo Brasil é de que o bloqueio continue nas estradas federais até a manhã desta quinta, 4.

Os manifestantes pedem subsídio no preço do óleo diesel, isenção do pagamento de pedágios e a criação da Secretaria do Transporte Rodoviário de Cargas.

Os protestos também acontecem em outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro.

adblock ativo