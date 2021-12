Caminhoneiros autônomos barram saída de contêineres do Porto de Salvador

Um grupo de motoristas autônomos que trabalham nos portos da Região Metropolitana realizou, na manhã deste domingo, 28, um protesto no Porto de Salvador, na Cidade Baixa. No local, trabalhadores do setor, que reivindicam reajuste no valor do frete, continuaram a ação iniciada na semana passada impedindo a saída de contêineres.

Os motoristas estão em greve desde a última terça-feira, 23 e decidiram pela continuidade da paralisação neste domingo. De acordo com as lideranças do movimento grevista, apenas contêineres com insumos relacionados à Covid-19 podem ser coletados ou carregados.

Em nota, o Sindicam-BA disse que adotou alguns posicionamentos para o retorno ao trabalho, como a inclusão de rotas e valores a serem praticados, acordo de um percentual para quando houver aumento no diesel, ter reposição do aumento; estipular reunião anual entre as partes (Sindicam x Seteceb).

adblock ativo