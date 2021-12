Caminhoneiro suspeito de estuprar filha e sobrinha é preso

O caminhoneiro Everaldo de Sousa Santos foi preso no domingo, 8, sob a suspeita de estuprar a sobrinha de 9 anos, na cidade de Santo Antônio de Jesus, a 185 km de Salvador. Ele também é apontado pela polícia de cometer o crime contra a própria filha, quando ela ainda era adolescente. Atualmente a jovem tem 18 anos.

Segundo a Polícia Civil, Everaldo foi detido por policiais civis e militares quando estava a bordo de um caminhão, no trevo do município de Conceição do Almeida, na BR-101, a caminho da capital baiana para fazer uma entrega.

De acordo com a polícia, o estupro da sobrinha ocorreu na cidade de Elísio Medrado, no início deste ano. O caminhoneiro encontrava-se foragido desde então. Everaldo nega que tenha atacado a menina, mas exames periciais comprovaram o crime.

Everaldo já cumpre prisão por estupro de vulnerável, mas o delegado Felipe Ghiraldelli informou que vai apurar as acusações em relação à sua filha. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

