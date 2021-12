Caminhoneiro morre em colisão frontal com carreta na BR-116

Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta deixou um morto na BR-116, no município de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal ocorreu neste sábado, 15, no km 814 da rodovia.

O caminhão, que seguia no sentido Salvador, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a carreta, que trafegava no sentido Vitória da Conquista. O caminhoneiro não resistiu ao impacto e morreu no local.

Já o motorista da carreta não sofreu ferimentos e foi submetido ao teste do bafômetro, mas não foram identificados níveis de álcool.

Ainda não há informações sobre o que levou o caminhão a invadir a pista e provocar o acidente.

Caminhoneiro não resistiu ao impacto e morreu no local

adblock ativo