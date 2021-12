Caminhoneiro morre após veículo tombar e pegar fogo na BR-116

Um caminhoneiro, que não teve seu nome identificado, morreu no início da tarde desta quarta-feira, 25, após o veículo que conduzia tombar na BR-116, no trecho entre as cidades de Manoel Vitorino e Boa Nova (distante a 380 km de Salvador), na região sudoeste do estado.

Segundo informações do Blog do Rodrigo Ferraz, em decorrência do impacto, o motorista teria ficado preso nas ferragens do caminhão, que pegou fogo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi mobilizada para isolar a área do acidente.

