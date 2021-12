Caminhoneiro é suspeito de crime sexual contra menores

Um caminhoneiro foi detido na tarde desta segunda-feira, 15, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-407, município de Capim Grosso, suspeito de praticar crime sexual contra duas meninas menores de idade. As informações foram divulgadas pelo Núcleo de Comunicação da PRF, nesta terça-feira, 16.

O suspeito conduzia uma carreta SCANIA/T113 quando foi parado pela PRF na altura do KM 209, por volta das 16h. No momento da abordagem, os policiais rodoviários notaram que o motorista abotoava as calças e afivelava o cinto. A bordo do veículo estavam as meninas de 13 anos J.J.S e T.S.C, que supostamente pegavam carona do povoado de Barradas ao de Pedras Altas.

Na cabine da carreta também foi encontrado um rádio amador clandestino em condições de uso. O condutor foi encaminhado à Delegacia de Policia Judiciária local e as duas menores foram levadas ao Conselho Tutelar, ainda segundo informações da PRF.

