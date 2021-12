Caminhoneiro é sequestrado e abandonado em estrada na Bahia

Um caminhoneiro, que não foi identificado, foi sequestrado na noite do último sábado, 16, na cidade de Capim Grosso (distante 275 km de Salvador) e deixado em uma estrada do município de Ponto Novo (a 316 km da capital baiana), na manhã do domingo, 17.

Segundo o site Bahia Acontece, a vítima havia sido amarrada dentro do veículo, mas conseguiu se soltar. Ele teve que andar durante 3h até chegar em um posto de gasolina da cidade, onde solicitou ajuda da polícia.

Os cinco pneus do veículo foram roubados e a vítima registrou o ocorrido na Delegacia de Capim Grosso.

