Caminhoneiro é resgatado após sequestro na BR-101

Um caminhoneiro de identidade não revelada foi resgatado nesta sexta-feira, 7, no local onde era mantido em cárcere desde a quinta-feira, 6, quando foi sequestrado e teve a carga roubada na BR-101 em trecho localizado entre os municípios de Rio Real (distante a 202 Km de Salvador) e Esplanada (a 160 Km de Salvador).

De acordo com a Polícia Civil (PC), o sequestro durou menos de 24 horas e parte da carga foi recuperada. Conforme o delegado Jobson Lucas Marques, titular da DT/Rio Real, integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de cargas, que atua naquela região, interceptaram o caminhoneiro, por volta do meio-dia de quinta-feira, 6, e o levaram junto com o caminhão carregado, para o meio da mata.

O caminhoneiro era mantido no meio de uma plantação de eucaliptos, na cidade de Rio Real, onde encontrava-se ajoelhado, algemado e com a cabeça coberta com uma toalha, sendo guardado por dois homens da quadrilha. Investigadores da Delegacia Territorial (DT) de Rio Real descobriram nesta sexta o local onde a vítima era mantida refém.

Um suspeito, ao perceber a aproximação dos policiais, conseguiu fugir. Já Antônio Siqueira Neto, de 24 anos, foi preso. Os policiais apreenderam uma veículo Palio de cor branca, placa OUZ-5529, com restrição de roubo que era utilizado pelos indivíduos.

