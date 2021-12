Caminhoneiro é flagrado transportando madeira ilegal na BR-242

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quinta-feira,18, 12 m³ de madeira da espécie maçaranduba na BR-242, trecho da cidade de Seabra (distância de 466 km de Salvador).

Adquirida no Pará, a carga ilegal seria entregue por um caminhoneiro de 52 anos, que não teve a identidade revelada, no povoado de Lagoa do Dionísio, em Ibitiara, no interior da Bahia.

Por não possuir a documentação de origem florestal, exigida para esse tipo de transporte, o motorista irá responder de acordo com a legislação ambiental.

adblock ativo