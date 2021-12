Caminhoneiro é encontrado amarrado e ferido na BR-116

O caminhoneiro Ademir Mertins, de 54 anos, foi resgatado no Km 501 da BR-116 na madrugada desta quinta-feira, 26. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Mertins estava amarrado dentro do próprio veículo, sob a mira de três assaltantes. O trio fugiu ao perceber que estava sendo seguido pelos policiais.

Uma equipe da PRF localizou o veículo após denúncia de que um caminhão baú de cor amarela havia sido levado por um grupo de assaltantes. Ao avistar o caminhão, os policiais sinalizaram para que o automóvel parasse, mas não foram correspondidos.

O trio entrou na contramão e abandonou o caminhão e Ademir cerca de dois quilômetros à frente. De acordo com a PRF, os homens chegaram a atirar contra os policiais e fugiram a pé para um matagal. Nenhum dos policiais foi atingido.

O veículo foi recuperado e o caminhoneiro, ferido durante o assalto, foi conduzido ao Hospital Municipal de Milagres. O homem foi medicado e liberado.

De acordo com a equipe de comunicação da PRF, o efetivo durante a madrugada é ampliado e a fiscalização intensificada para prevenção e repressão de ocorrências do gênero. Mas falta, muitas vezes, segundo afirmam, que a denúncia seja feita, para identificação do crime pelas equipes de patrulhamento.

A Delegacia Territorial de Milagres (DT/Milagres) segue com a busca pelos criminosos.

