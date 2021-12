Caminhoneiro é baleado na cabeça na zona rural de Barreiras

Um condutor de caminhão foi atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo na noite deste domingo, 18. O crime aconteceu por volta das 22h, no estacionamento de um posto de gasolina na zona rural de Barreiras, no oeste da Bahia.

O homem, ainda não identificado, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital do Oeste, em Barreiras. Segundo o blog do Sigi Vilares, o estado de saúde dele é considerado grave.

De acordo com o blog, outros caminhoneiros que teriam presenciado o crime relataram que a vítima estava discutindo com dois homens, quando foi atingido pelo disparo. Após o crime, os suspeitos fugiram no sentido BR-242. O crime será investigado pela delegacia da cidade.

adblock ativo