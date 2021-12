Caminhões são flagrados com excesso de peso na BR-101

Três caminhões carregados com blocos de granito foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com 71.720 quilos de excesso de peso na manhã da terça-feira, 9, no Km 880 da BR-101 trecho do município de Teixeira de Freitas (distante a 827 km de Salvador.

De acordo com a PRF, a fiscalização iniciou com abordagem aos três caminhões simultaneamente. Um Volvo/FH540 estava com 28,21 toneladas de excesso. O segundo veículo, da marca MAN, modelo TGX , apresentou 26,31 t a mais que o permitido, já que a capacidade máxima do veículo é de 57 t. Já o terceiro, um Volvo/FH540 transitava na rodovia com 17,20 toneladas de excesso.

Além do excesso de peso, as mercadorias eram transportadas sem nota fiscal. Durante a inspeção, os condutores não apresentaram a documentação necessária. A Secretaria da Fazenda (Sefaz/Ba) e o Ministério Público Federal (MPF) foram acionados.

Além das multas, os motoristas assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) se comprometendo a comparecerem ao Juizado Especial Criminal, a fim de responderem por suas condutas previstas nas normativas legais.

Os veículos foram removidos ao pátio da PRF e só serão liberados mediante comprovação de pagamento da multa Sefaz, apresentação de documento fiscal e regularização do excesso de peso (transbordo).

O excesso de peso sobrecarrega os sistemas de suspensão e freios, oferecendo riscos ao motorista e aos usuários da rodovia, além de danificar o pavimento asfáltico.

