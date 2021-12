Caminhão transportava 1,7 tonelada de maconha

Um caminhão-baú com 1,7 tonelada de maconha prensada foi apresentado nesta quarta-feira, 23, na delegacia da Polícia Federal (PF) do município de Barreiras (localizado a 858 km de Salvador, no oeste do estado).

O motorista do veículo está preso no centro de detenção provisória da cidade. A droga foi avaliada, segundo informações de agentes da PF, em cerca de R$ 2,3 milhões.

Ainda de acordo com informações dos policiais federais, a maconha estava embalada em pacotes e escondida entre diversos produtos alimentícios transportados no caminhão para esconder a carga ilegal. O veículo apreendido tinha placas de Maringá, município paranaense.

Divulgada na tarde desta quarta, a apreensão da droga ocorreu na noite da terça, 22, por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Estacionado

O caminhão estava estacionado em um posto de combustíveis na cidade de Luís Eduardo Magalhães (localizado a 900 km da capital). As informações do veículo foram repassadas para a PRF pela Divisão Estadual de Narcóticos do Paraná. O órgão tinha recebido uma denúncia anônima sobre o carregamento de maconha que passaria por cidades baianas.

De acordo com o delegado da PF Emerson Fonseca, ao depor, o motorista, de 58 anos, que não teve a identidade revelada, confessou que a droga foi carregada em Cascavel (PR) e seria distribuída em diversas cidades da região Nordeste.

O motorista disse também que receberia uma remuneração de R$ 10 mil para transportar o carregamento de maconha.

Rotas

Fonseca destacou que as BRs que passam pela região oeste da Bahia são rotas de tráfico de drogas. “Começamos a reforçar o combate com a instalação da Delegacia da Polícia Federal em Barreiras”, disse.

