Caminhão tomba na BR-101 e carga é saqueada por moradores

Um caminhão tombou no início da tarde deste sábado, 7, nas margens da BR-101, no município de Ibirapitanga, sul da Bahia, após o motorista perder o controle da direção do veículo. Logo depois do acidente, dezenas de moradores iniciaram o saque no caminhão que estava carregado de borracha para confecção de sandálias.

De acordo com o site Giro em Ipiaú, o motorista do caminhão, Ademir Ferreira Santos, ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Ibirapitanga. O estado de saúde dele não é grave. Ademir contou que os moradores também levaram seu aparelho celular e uma quantia de dinheiro de aproximadamente 4 mil reais.

