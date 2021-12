Caminhão tomba na BA-535 e deixa duas pessoas feridas

Um caminhão-cegonha carregado de veículos tombou na BA-535, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), deixando os dois ocupantes do veículo levemente feridos. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira, 8.

O condutor do veículo e o auxiliar dele tiveram ferimentos leves e foram atendidos por equipes de resgate da concessionária Bahia Norte, que administra a rodovia.

Segundo informações da Bahia Norte, a pista foi parcialmente interditada para a retirada do veículo. O caminhão foi removido no inicio da tarde desta sexta-feira, 8, liberando a via. O trânsito já voltou a fluir na região.

adblock ativo