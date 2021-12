Caminhão tomba em trecho sem sinalização da BR-030

Um caminhão carregado de coco se envolveu em um acidente na manhã desta sexta-feira, 26, na BR-030, região de Brumado.

O veículo seguia do estado do Ceará para Minas Gerais, quando tombou no km 290 da via, próximo a uma rótula.

O condutor do caminhão sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Professor Magalhães Neto. O motorista reclamou da falta de sinalização no local e explicou que, por conta disto, não conseguiu realizar uma curva. Para não trafegar na contramão, ele foi obrigado a invadir o canteiro central e acabou capotando.

O caminhão já foi retirado do local por um guincho e o trânsito foi regularizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Este é o terceiro acidente na região em menos de oito dias. As informações são do site Brumado Notícias.

