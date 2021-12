Caminhão tomba e tem carga saqueada em Feira de Santana

Um caminhão carregado de frutas tombou na madrugada desta quarta-feira, 30, na rotatória no Complexo Viário José Ronaldo de Carvalho, bairro Cidade Nova, em Feira de Santana ( a 109 Km de Salvador).

Segundo o condutor do caminhão, placa JQG 9468, Reginaldo Chaves, ao entrar na rotatória, as cordas da carga se soltaram e as caixas ficaram "sambando". "O carro esta em perfeito estado, freios, pneus e eu vinha em uma velocidade aceitável, só que, ele inclinou para o lado oposto e perdi o controle. Graças Deus, não sofri nem um arranhão", disse. O incidente ocorreu por volta das 4h30 e o motorista tinha saído de Petrolina, Pernambuco, com destino a Itabuna, na Bahia.



O Inspetor da Policia Rodoviária Federal Emerson Freitas acredita que o fato de Reginaldo desconhecer a cidadea e a péssima sinalização do local podem ter contribuído com o acidente.



A carga avaliada em R$ 2 mil, foi parcialmente saqueada. Mesmo chovendo e com a presença da PRF, foi preciso que houvesse ameaça de prisões para que o saque não continuasse. "Esse povo age como urubus na carniça", disse um morador do bairro.



Homens ( chapas ) e um caminhão foram contratados para carregar as caixas e prosseguir a viagem com o que restou da carga.



O acidente deixou o trânsito parcialmente lento no Anel de Contorno.

