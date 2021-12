Caminhão tomba e motorista fica preso às ferragens na BA-526

Um caminhão que transportava alimentos tombou na noite desta sexta-feira, 16, e deixou o motorista preso nas ferragens do veículo. O acidente ocorreu na BA-526, na entrada do município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com o Centro Integrado de Comunicações (Cicom), equipes da concessionária Bahia Norte, que administra a rodovia, prestaram os primeiros socorros. O Corpo de Bombeiros também foi mobilizado.

Devido ao acidente, o trânsito ficou intenso na região. O estado de saúde do condutor não foi informado. As causas do acidente serão investigadas.

