Caminhão-tanque tomba e explode na BR-324

Um caminhão-tanque, que carregava combustível, explodiu na BR-324, próximo à cidade de Riachão do Jacuípe (a 186 quilômetros de Salvador), na noite desta quinta-feira, 3, por volta das 21h. Ninguém saiu ferido.

Segundo informações do blog Hora da Verdade, a explosão teria acontecido após o caminhão ter tombado na rodovia. Por conta da quantidade de combustível carregado, a bola de fogo provocada pela explosão pôde ser vista em diversos pontos da região.

O serviço do Corpo de Bombeiros da cidade de Feira de Santana foi acionado para apagar as chamas do veículo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local.

