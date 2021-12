Caminhão tanque é retirado da BR-101 após 15 horas de interdição

O trecho da BR-101, que estava bloqueado por um caminhão tanque que tombou na rodovia, foi liberado na madrugada desta sexta-feira, 24, após cerca de 15 horas de interditação. O fato aconteceu no km 755, que fica entre os municípios de Itabela e Itamaraju, no sul do estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente gerou um engarrafamento de pouco mais de 10 quilômetros. Conforme o órgão, a demora foi por conta do material inflamável que era transportado e necessitou de cautela.

O motorista do caminhão ficou presos às ferragens e ficou ferido. Ele precisou ser resgatado pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), mas passa bem.

