Caminhão tanque com material inflamável tomba na BR-101

Um caminhão tanque tombou na manhã desta quinta-feira, 23, no KM-755 da BR-101, entre os municípios de Itabela e Itamaraju, no sul do estado. O motorista sofreu ferimentos após ficar preso às ferragens, mas foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passa bem.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo virou por volta das 9h30 e ficou atravessado na rodovia. Até as 15h40, o caminhão continuava no local e a pista estava obstruída. Um guindaste foi chamado e a previsão é que o veículo seja retirado do local à noite.

Em relação à demora para a retirada, a PRF alegou que o tanque do caminhão possui material inflamável e que o procedimento precisava de cautela.

Por causa da obstrução na pista, os motoristas que trafegam pela região utilizam um desvio por uma estrada de terra na localidade de Cajuíta. Somente carros pequenos podem ter acesso ao local.

