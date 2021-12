Caminhão-tanque com 6 mil litros de gasolina sofre vazamento após acidente

Um caminhão-tanque, carregado com seis mil litros, colidiu contra uma caçamba na manhã desta terça-feira, 31, às margens da Avenida Eduardo Froes da Mota, no Contorno, em Feira de Santana. Após o acidente, metade do combustível vazou.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, além de gasolina, o caminhão também carregava óleo diesel. No entanto, apenas o compartimento de gasolina vazou.

Bombeiros do 2°GBM/Feira de Santana contiveram o vazamento do material para evitar uma explosão. Em seguida, foi acionada a empresa de segurança responsável pelo produto para que fizesse a remoção e o transbordo técnico da gasolina, de um veículo para outro.

A ocorrência teve início pela manhã, por volta de 9h, e só foi encerrada às 17h. As Polícias Militar (PM) e Rodoviária Federal (PRF), além de representantes da Defesa Civil de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente participaram da ação.

