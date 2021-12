Caminhão roubado no Rio de Janeiro é localizado em Jequié

Um caminhão roubado em Maricá, no Rio de Janeiro, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta terça-feira, 19, na BR-116. no trecho da cidade de Jequié (distante 365 km de Salvador).

De acordo com a PRF, o veículo, que havia sido roubado em fevereiro de 2015, estava sendo conduzido por um homem de 66 anos quando foi abordado pelos agentes no km 677.

Durante fiscalização, foram encontradas indícios de adulterações nos registros do veículo. Conforme a PRF, as placas originais foram trocadas por outras clonadas de um caminhão, com características semelhantes.

Quando questionado, o condutor informou desconhecer qualquer irregularidade com o veículo e disse ter sido contratado para realizar o transporte da carga. O motorista e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Jequié.

adblock ativo