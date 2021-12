Caminhão roubado no Espírito Santo em 2015 é recuperado em Itabuna

Um caminhão Ford/Cargo 2429 foi recuperado na sexta-feira, 6, em Itabuna (a 436 quilômetros de Salvador), quatro anos após a ocorrência do roubo. As informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA) na manhã desta segunda-feira, 9.

O veículo era conduzido por um homem de 47 anos que foi abordado no trecho da BR 101, durante fiscalização de rotina. Durante a fiscalização, foram encontradas indícios de adulterações nos elementos identificadores, o que fez os agentes utilizarem técnicas mais aprofundadas, resultando da indicação de que os elementos eram de outro veículo da mesma marca e modelo, porém com placas diferentes. O caminhão foi recolhido ao pátio da PRF por apresentar irregularidades administrativas e após os agentes consultarem os dados, constataram que tratava-se de um veículo roubado em outubro de 2015, em Rio Novo do Sul (ES). As placas originais foram trocadas por outras de um caminhão com características semelhantes.

Ao ser questionado, o condutor alegou que não conhecia as irregularidades apresentadas pelos agentes. Também informou que adquiriu o veículo há três anos, quando deu sua Hilux de entrada e pagou o restante de forma parcelada. Ele também comentou que utiliza o caminhão para trabalho.

O motorista e o veículo foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil local.

adblock ativo