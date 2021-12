Caminhão roubado em SP no ano de 2014 é encontrado na Bahia

Um caminhão-tanque que havia sido roubado na cidade de São Paulo, em maio de 2014, foi encontrado na manhã desta terça-feira, 11, na cidade de Senhor do Bonfim (distante a 382 km de Salvador). O veículo, destinado ao transporte de água potável, foi recuperado por policiais rodoviários durante uma fiscalização.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF), o flagrante ocorreu após os agentes iniciarem o processo de averiguação no caminhão-tanque, que estava estacionado. Na ação, foram constatadas diversas irregularidades nos elementos identificadores do veículo.

O condutor, cujo nome não foi divulgado, e o veículo foram encaminhados para a Delegacia do Senhor do Bonfim.

adblock ativo